La guerra degli altri | 20mila stranieri sul fronte ucraino – Ascolta

Allarme Guerra ibrida e disinformazione, attacchi di potenze straniere per piegare l?esito del voto e modellare l?opinione pubblica. Nel 2024 si voterà in 76 ... (ilmessaggero)

Venezia - Fingersi ospite di un albergo e ottenere così il qr-code per entrate a Venezia gratis, anche nei giorni in cui scatterà il contributo d'accesso, pur ... (ilgazzettino)

Putin prepara la "bomba migranti" contro le Europee: cosa può succedere: Il piano africano del Cremlino Gli analisti sospettavano da tempo che il Cremlino stesse escogitando un modo per colpire attraverso metodi di “guerra ibrida” le nazioni ... dei Paesi considerati ...ilgiornale

LOTITO, La A non conta nulla: faremo guerra alla FIGC: quell’accordo è sufficiente a mettere in ginocchio qualsiasi idea degli altri club. La sintesi è banale: un club di Serie C conta più di uno di A. Una società dilettantistica più di una che gioca in ...firenzeviola

Il mondo è stufo di sopportare il sacrosanto complesso di colpa per la Shoà: Un ex stimatissimo e rimpianto ministro degli esteri, del Pd, dice giustamente che esiste un impressionante deficit comunicativo dello Stato israeliano ogni qual volta succedono tragedie in tempo di g ...opinione