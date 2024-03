La Fortitudo vuol dire fiducia Tedeschi | Avanti con ottimismo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una vera improvvisata, che è diventata l’occasione, per padre e figlio, di parlare dell’amata, ma anche di Bologna e Virtus. Intervento a sorpresa di Stefano, presidente della Effe, che ha parlato ieri durante la trasmissione Sportlive su Trc condotta dal figlio Andrea e a cui il numero uno dellaha risposto con puntualità. La prima domanda sull’attualità era sulle condizioni di capitan Matteo Fantinelli. "Come sta? Meglio ogni giorno fa progressi notevoli, speriamo di vederlo in campo domenica con Vigevano. Alla fine saranno lui e lo staff medico a decidere. Sono fiducioso, dobbiamo vivere la vita con". Parole che fanno pensare a un rientro del capitano già nella prossima sfida, dopo l’infortunio subito con Cremona. Altro argomento caldo in casa, ...

