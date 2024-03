La finanza ‘scommette’ sul calcio | giro d’affari da 30 miliardi l’anno

(Di venerdì 1 marzo 2024) (Adnkronos) – Il mondo dellaè sempre più interessato al, un settore capace di generare ogni anno undi circa 30di euro. Tra le 76 società di Premier League, Liga, Bundesliga, Seria A e Ligue 1, ventisei di queste esprimono l’azionista di maggioranza nella forma di Pivate Equity, Club Deal oppure come Fondo Sovrano. Tra i soggetti proprietari vi sono 20 entità differenti: Stati Uniti in testa con 9 mandatari e il possesso di 14 club; l’Arabia Saudita con 5 soggetti; la Gran Bretagna con 4 e la Cina con 1. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

