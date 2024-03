La fibromialgia è una malattia invalidante | sintomi | cure | cosa cambia per i lavoratori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 1 marzo 2024) La, sindrome complessa e difficile da diagnosticare, è stata riconosciuta come, con l’approvazione unanime di sei mozioni all’interno dell’aula della Camera dei Deputati. Le mozioni che sono state approvate Le mozioni, approvate all’unanimità, impegnano il governo a riconoscere lacome una patologia “cronica” e “”. Ma non è tutto: si punta anche ad inserire lanei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), garantendo così ai pazienti affetti da questa sindrome l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie. Oltre al riconoscimento dellacomecronica e, la mozione presentata da Fdi chiede l’aggiornamento dei ...