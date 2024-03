La Federcalcio saudita non perdona | Cristiano Ronaldo squalificato per il gestaccio in campo

(Di venerdì 1 marzo 2024), attuale capitano dell’Al-Nassr, è statoper il gesto volgare compiuto durante l’ultima partita nel campionato dell’Arabia. Per CR7 un turno di stop e una multa di 8mila dollari. Insomma, nulla di che. Ma la decisione presa dallafa comunque scalpore, perchéè la stella del campionato e il simbolo del tentativo di Bin Salman di rendere grande il calcio. La sua posizione però non è bastata a evitargli del tutto una punizione: il portoghese infatti ha violato le regole contro la provocazione del pubblico. Dopo la vittoria per 3-2 contro l’Al–Shabab,ha eseguito più volte un gesto volgare, avvicinando una mano all’inguine e ...

E’ caos in Arabia Saudita per l’eliminazione contro la Corea del Sud agli ottavi di finale della Coppa d’Asia e soprattutto per il gesto del ct Roberto ... (sportface)

La Federcalcio Saudita ha aperto un’indagine disciplinare in seguito a un gesto di Cristiano Ronaldo , giudicato “immorale”. In occasione del match tra Al ... (sportface)

Ancora in gol e ancora protagonista, Cristiano Ronaldo resta la punta di diamante del campionato saudita che ha attratto tante stelle ma nessuna brilla come ... (today)

Cristiano Ronaldo squalificato una giornata per “esultanza immorale”, i sauditi non perdonano: Cristiano Ronaldo è stato sanzionato con una giornata di squalifica nel campionato dell’Arabia saudita, ed una multa di ottomila dollari, a causa di un gesto volgare fatto in campo lo scorso fine ...blitzquotidiano

Saudi Pro League, CR7 squalificato per un’esultanza immorale: Cristiano Ronaldo non potrà prendere parte alla 22° giornata di Saudi Pro League a causa della squalifica inflitta per un'esultanza ritenuta immorale.calciostyle

Arabia saudita, Ronaldo squalificato dalla Federcalcio saudita: la clamorosa decisione: Una risposta divenuta subito virale. Il video che riprendeva l'ex Juve e Real Madrid ha fatto il giro del mondo, finendo rapidamente anche nel mirino della Federcalcio saudita che ha deciso di punire ...lalaziosiamonoi