La Famiglia Reale sotto choc | Thomas Kingston | marito della cugina di Carlo III | si è suicidato

(Di venerdì 1 marzo 2024) Londra, 1 marzo 2024 – A quasi una settimana dall’improvvisa scomparsa didi lady Gabriella Windsor –di secondo grado di re–, le autorità fanno luce su cosa sia successo all’amato membrocasa. Stando alla Bbc, il 45enne è stato trovato morto sabato sera in una residenzasuanel Gloustershire, al confine tra Inghilterra e Galles, con una profonda ferita alla testa, a fianco di una pistola. Secondo le ricostruzioni degli investigatori,si sarebbe, sparandosi un unico colpo. Sebbene oggi sia stata aperta un’inchiesta, la morte non è trattata come sospetta, in quanto nei fatti non risulta coinvolta nessun’altra persona. ...