La deportazione nazista Il dramma 80 anni dopo | Ferita sempre aperta Il dovere di ricordare

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le campane suoneranno alle 22 del 7 marzo – ora in cui iniziò l’incubo del rastrellamento 80fa – accompagnando la cerimonia al cimitero di Montelupo Fiorentino.una prima tranche di eventi iniziati in occasione del Giorno della Memoria, entra nel clou il calendario di appuntamenti per non dimenticare l’8 marzo del 1944, quando 21 cittadini di Montelupo Fiorentino – il più noto è Carlo Castellani – vennero presi dai fascisti dalle loro case e deportati nei campi di concentramento tedeschi. Solo cinque di loro fecero ritorno. A questi si aggiunsero altrettanti uomini deportati a giugno e luglio. Quella proposta fino al 28 marzo è una full immersion di iniziative (una decina) rivolte a tutti, tra presentazioni di libri e momenti di riflessione. L’8 alla scuola Baccio da Montelupo la deposizione di una corona di alloro al monumento ai ...

