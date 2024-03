La denuncia del padre del tiktoker suicida in diretta | «Ho chiesto le chat di mio figlio | ma si oppongono e lo trattano da colpevole»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024) Matteo Plicchi, ildi Vincent “Inquisitor Ghost” – il23enne di Bologna che si è tolto la vita perché vittima di cyberbullismo, non ha intenzione di mollare il caso del. Ieri ha deciso di sfidare TikTok chiedendo al giudice di Bologna di riaprire il profilo di Inquisitor Ghost a fine commemorativo e di poter avere una copia delle presuntecon cui Vincent è stato tacciato di pedofilia. «Sono già entrato in possesso di alcunegrazie alle mie indagini private con cui sono entrato nel suo telefono. Ma non c’è tutto, non ci sono i suoi ultimi giorni di vita, che è quello che mi interessa. A TikTok, chiedo solo un arco di tempo circoscritto, il periodo in cui iniziò a mostrarsi preoccupato», racconta Plicchi in un’intervista a La Stampa, sottolineando che con buona ...