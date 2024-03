La crisi tra i Ferragnez non è una exit strategy per archiviare il pandoro-gate | «È anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non c’è niente di finto nella separazione fra Chiara Ferragni e Fedez: latra iè vera. A confermarlo è la stessa imprenditrice digitale che, raggiunta dall’inviato di Pomeriggio5, dice senza tanti giri di parole: «Non è una strategia di uscita». Chiara Ferragni e lo sfogo in video: «Sono piena di tutte le sfighe diperiodo» X ...

Paese alle urne per il rinnovo del Parlamento e dell'Assemblea degli Esperti, vincitori annunciati gli ultraconservatori Sullo sfondo di due guerre a cui non ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sullo sfondo di due guerre a cui non è certo estraneo, a Gaza come attore protagonista e in Ucraina più defilato, ... (dayitalianews)

Iran oggi al voto tra stanchezza politica e crisi economica - SulPanaro | News: «Non sono affatto messi bene, non siamo più ai tempi della rivoluzione», commenta da fuori campo Nader, membro libanese del “Politburo “sciita che risponde direttamente a Teheran. E ha ragione. Perché ...informazione

Forconi del pianeta unitevi: esplode anche in India la rivolta del mondo agricolo e Modi va in difficoltà: Ovvero far salire il reddito degli agricoltori, a rischio fame. crisi agricola indiana: lotta per la sopravvivenza tra debiti e riforme L’India ha un enorme problema: come nutrire adeguatamente 1,4 ...firstonline.info

Biden-Trump, duello al confine con il Messico: la sfida del dem al tycoon: Si sono accusati reciprocamente di essere responsabili della crisi migratoria, Joe Biden e Donald Trump che ... come sapete". Il duello a distanza tra Brownsville e Eagle Pass Per la loro visita sul ...adnkronos