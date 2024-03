La Corte Suprema salva Trump Con il rinvio del processo a Washington | diventa più probabile la vittoria del Tycoon a novembre

La Corte suprema spagnola ha deciso all'unanimità l'apertura di un' inchiesta per l'ex presidente catalano ed eurodeputato Carles Puigdemont e per l'ex deputato ... (quotidiano)

Diritto all’aborto in Costituzione. La batosta francese agli oscurantisti di casa nostra: In Francia il diritto all’aborto entrerà nella Costituzione. Il Senato ha votato per inserire nella Carta la libertà delle donne di abortire con 267 voti a favore e 50 contrari. In Francia il diritto ...lanotiziagiornale

NSO Group deve fornire il codice di Pegasus a Meta: NSO Group deve fornire a Meta il codice di Pegasus usato nel 2019 per spiare oltre 1.400 persone sfruttando una vulnerabilità di WhatsApp.punto-informatico

Travaglio condannato per diffamazione: dovrà risarcire Grazia Graziadei: Dopo 14 anni, tre sentenze di non luogo a procedere, tre annullate e una assoluzione cancellata in Cassazione, il giornalista dovrà ora risarcire con 20mila euro la collega del Tg1 La Corte d’Appello ...adnkronos