La corsa di Mouhiidine Hamilton sulla Ferrari | per me è come un sogno»

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Già a tre anni faceva karate. Poi c’è stata la kickboxing prima di far esplodere il suo talento nel pugilato. Ma quando non s’allenava, la domenica se ne stava sul divano insieme al papà, davanti alla televisione, "guardavamo le gare di Formula 1, erano gli anni di Michael Schumacher e delle grandi vittorie con la". Aziz Abbesaveva cinque-sei anni, ma quel ricordo lo custodisce con affetto. Punta di diamante della nazionale italiana di pugilato, classe ‘98, Aziz è vice campione del mondo nei pesi massimi, campione europeo in carica e oro ai Giochi del Mediterraneo 2019 e 2022. "Mi sono subito innamorato della Formula 1 – confessa –, anche se, purtroppo, a causa degli impegni sportivi sul ring non ho mai avuto la possibilità di andare a vedere un Gran premio dal vivo. Chissà se quest’anno avrò l’occasione di andare a Monza, sarebbe ...