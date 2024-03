La conviviale del Panathlon | focus sugli arbitri

CdS | Sarri le tenta tutte: Un bicchiere di vino, una serata conviviale per rialzarsi allontanando le tensioni ... Poche rotazioni e infortuni alla base del ko del Franchi. La sconfitta di Firenze ha fatto sorgere due dubbi al ...laziopress

CheftoChef: tante attività in programma nel corso del 2024: Nel corso del 2024, CheftoChef emiliaromagnacuochi sarà al centro di numerose attività, alcune delle quali già pianificate e altre che si aggiungeranno ...ravennanotizie

Cambiamenti climatici, Legambiente in prima linea: Lo slogan scelto dal Circolo di Legambiente ‘Antonietta Belletti’ nel dare il via al tesseramento per il 37esimo anno di attività è chiaro: ‘E’ ora. La lotta alla crisi climatica non può essere più po ...ilrestodelcarlino