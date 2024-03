La città raccontata da numeri | infografiche e un podcast | nasce Bergamo In Chiaro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 1 marzo 2024). È online da venerdì 1 marzo www.In.it, la piattaforma web che racconta lae i suoi cambiamenti attraverso dati,e trend. Promosso dal Comune die realizzato dalla società di data intelligence INTWIG,Inè un progetto nato nel 2019 come uno strumento di comunicazione con l’obiettivo di mostrare in maniera semplice le azioni compiute dall’Amministrazione comunale e i cambiamenti in atto in. In realtà i presupposti del progetto nascono ancora più in là nel tempo, nel 2015, quando il Comune diavviò l’operazione – che prosegue a tutt’oggi – Bilancio, un tentativo di spiegare ai cittadini le pieghe del documento di programmazione ...