La caserma può attendere | Diamo i fondi alle scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nuova sede della Guardia di finanza a Sant’Agata, mozione urgente della minoranza consiliare: "Quei denari vadano alla ristrutturazione degli edifici scolastici". Il documento, pronto ad approdare in consiglio comunale e siglato dai consiglieri Sandro Medei e Matteo Tacconi del Comitato civico Cassina e Andrea Parma di Cassina democratica, rispolvera una richiesta "d’annata" ma prende le mosse da fatti recenti: la “riapertura dei giochi” da parte di Gorgonzola, che ha aperto un percorso per mantenere la Tenenza in città e gli ultimi episodi di allagamento o crollo in alcunedi Cassina, "hanno gravi problemi strutturali". La richiesta alla giunta uscente è quella di "stralciare il progetto di recupero della scuola ex Ipsia di Sant’Agata Martesana con conversione indella Guardia di finanza e di prevedere l’investimento dei quasi ...