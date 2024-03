La bicicletta per il tragitto casa-scuola-casa | un esempio di regolamento scolastico e di “Autorizzazione utilizzo bicicletta” per potenziarne l’uso a vantaggio della salute e della sostenibilità ambientale

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il 5 ottobre 2021, il Ministero dell’Istruzione e la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e) hanno firmato un interessante protocollo d’intesa. Il Protocollo tra Ministero e Fiab nasce (anche se non è molto conosciuto, possiamo dire) per promuovere la mobilità sostenibile nelle scuole per: promuovere la mobilità sostenibile, ine a piedi, delle studentesse, degli studenti e del personaleattraverso progetti e iniziative congiunti; prevenire e contrastare comportamenti scorretti in materia di sicurezza stradale; promuovere corretti stili di vita, promuovere la cooperazione per la realizzazione di attività che migliorino la qualitàformazione di alunni e personale in termini di, sicurezza e ...