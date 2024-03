Koke | «Champions League? Ritorno duro | Inter tra le migliori d’Europa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024), capitano dell’Atletico Madrid, si è espresso dopo la sconfitta contro l’Athletic Bilbao e l’eliminazione dalla Copa del Rey. Fa riferimento all’. UNA DELLE? Oltre a Marcos Llorente, anchesi è riferito alla partita contro l’dopo Athletic Bilbao-Atletico Madrid: «Giocheremo in Liga e in. La Liga è molto difficile, cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Inavremo unin casa che sarà molto difficile contro una dellesquadre. Cercheremo di voltare subito pagina».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo ...