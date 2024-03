KK Napoli | De Laurentiis ricorso alla FIFA contro la Juve per il mondiale per club

(Di venerdì 1 marzo 2024) Aurelio De, presidente delfaràper escludere ladalper2025. CALCIO– Clamorosa decisione in casa. Come riportato da Radio Kiss Kiss, il presidente Aurelio Deha deciso di presentarelantus per escluderla dpartecipazione alper2025.LAPER ILPERClamorosa decisione in casa ...

Sudakov-Napoli, De Laurentiis ha offerto 40 milioni: il retroscena: Mega proposta del Napoli per cercare di mettere le mani sul talento ucraino ... Prima che ci fosse l'approdo di Traoré, infatti, il presidente De Laurentiis avrebbe messo sul piatto ben 40 milioni di ...areanapoli

KISS KISS - Napoli, ricorso di De Laurentiis alla Uefa contro la Juventus al Mondiale per Club: "Se il Napoli andrà al Mondiale per club ... mondo ci creerà mille problemi per il successivo campionato nazionale" aveva dichiarato Aurelio De Laurentiis al Business of Football Summit in merito al ...napolimagazine

IL COMMENTO - Facci: "Calzona può essere la persona giusta e può dare una scossa al Napoli": Con l’arrivo di Calzona il Napoli ha preso dei connotati più simili alla scorsa stagione, può essere la persona giusta. Se Calzona dovesse raggiungere la Champions, De Laurentiis dovrebbe ...napolimagazine