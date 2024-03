Kiev | Zaporizhzhia bombardata 200 volte in 24 ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nelle ultime 24 ore l'esercito russo ha bombardato per 200la regione ucraina di Zaporozhzhia ,un civile è rimasto ucciso, ha riferito il governatore Ivan Fedorov citato da Ucrainska Pravda. "I russi hanno lanciato 200 attacchi contro 11 insediamenti nella regione diin 24 ore. 130 attacchi di artiglieria hanno colpito il territorio di Orekhov, Priyutnoye, Malinovka, Malaya Tokmachka, Plavney e altre città e villaggi in prima linea. Quattro attacchi missilistici su Yulyevka. Le truppe russe hanno usato 52 droni e missili per colpire Gulyaypole, Novodanilovka, Malinovka, Malaya Tokmachka e Robotyne", ha affermato Fedorov.