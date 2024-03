Kickboxing | trasferta per il Team Jakini Corsetti e Velea sul ring in Inghilterra

(Di venerdì 1 marzo 2024)internazionale inper il. Lorenzoe Danieltorneranno sulsabato 9 marzo a Barnsley nel Championshipdove incroceranno i guantoni rispettivamente con Khan Haider nei -73kg e con Nathan Riddle nei -75kg nei primi combattimenti di una stagione in cui saranno entrambi chiamati a dimostrare la loro preparazione al di fuori dei confini nazionali. Il 2023 aveva visto i due atleti aretini laurearsi campioni italiani nella disciplina K1 e, di conseguenza, l’obiettivo sarà ora di porre solide basi per provare a inseguire il titolo europeo, con un percorso che prenderà ufficialmente il via con questo appuntamento d’oltremanica. "Il 2024 – spiega Nicola Sokologgi impegnato ...

