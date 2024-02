Kate Middleton | come sta? Quello che Buckingham Palace non vuole svelare

(Di venerdì 1 marzo 2024)e quali sono le sue reali condizioni?chenon intendeIn questi ultimi mesi, dal punto di videl gossip, non siparlando solamente della (possibile) fine della storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez, ma anche di un’altra vicenda. Quella che riguarda le condizioni di salute didopo la sua recente operazione. Tanto è vero che è l’argomento principale d’Oltremanica (e non solo). I suoi fan ed i sudditi inglesi sono in apprensione in merito alle sue condizioni di salute.? (Foto Facebook) Cityrumors.itIn molti si ...

Kate Middleton è scomparsa? Nelle ultime ore sui social si è rincorsa questa voce, tanto da diventare virale: ecco per quale motivo le teorie di complotto ... (fanpage)

Nonostante sia in convalescenza, Kate Middleton ha compiuto una scelta importante. La principessa del Galles ha assunto l’ex scudiero della regina Elisabetta ... (velvetmag)

Harry, sconfitta in tribunale: niente scorta garantita in Gran Bretagna: Il principe ha perso il ricorso all’Alta Corte contro il ministero dell’Interno inglese che non ritiene di dovergli assegnare automaticamente la protezione di cui godeva quando era working royal: sara ...vanityfair

La misteriosa assenza di Kate Middleton alimenta le teorie del complotto: Kate Middleton, la principessa del Galles, è stata al centro dell'attenzione mediatica a causa della sua assenza prolungata dalla vita pubblica. L'ultimo annuncio ufficiale del Kensington Palace risal ...informazione

Kate Middleton, che fine ha fatto L'uscita (in segreto) due settimane fa. Il silenzio della principessa preoccupa i sudditi: Non una foto, né una parola ai suoi sudditi. Kate Middleton chiusa nell’Adelaide Cottage di Windsor, in convalescenza dopo l’intervento all’addome subito lo scorso ...ilmessaggero