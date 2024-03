Juventus e Milan | duello per un bomber del Siviglia

(Di venerdì 1 marzo 2024)sono pronte a darsi battaglia sul mercato degli attaccanti in vista della prossima estate. Entrambe le società hanno...

Lazio- Milan è l'anticipo che venerdì sera apre la 27esima giornata di campionato in Serie A. Sabato sono in calendario altre... (calciomercato)

Miretti, cessione a titolo definitivo solo in caso di buona offerta: Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione: come riportato da "Calciomercato.com", l'idea del club bianconero sarebbe quella di cedere il ...tuttojuve

SERIE A - Roma: quote insidiose per la sesta sinfonia di De Rossi, paga oltre il doppio la vittoria sul campo del Monza: La trasferta di Monza rappresenta per la Roma la più classica delle occasioni da sfruttare, nella giornata di Atalanta-Bologna e degli impegni di Lazio e Napoli contro Milan e Juventus. Gli esperti di ...napolimagazine

Lazio, con il Milan passa l’ultimo treno per la Champions. La sfida tra Sarri e Pioli vista dai bookmakers: L’avversario, però, sarà un Milan desideroso di rivalsa dopo il pareggio interno ... Pioli ritrova il suo passato - Per blindare la terza piazza e mettere pressione a una Juventus impegnata ...laziopress