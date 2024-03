Juventus | Chiesa e Danilo ristabiliti | ci saranno contro il Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 1 marzo 2024)disponibiliil. Questo è ciò che trapela dall’ultimo allenamento della. I due giocatori si sono allenati in gruppo, come segnala Sport Mediaset. Buone notizie quindi per Allegri che può contare sia sul suo capitano che sull’ex Fiorentina. Domenica il matchla squadra di Calzona, in programma alle ore 20:45. “sembra aver smaltito la botta alla caviglia subita da Alex Sandro in allenamento, mentreha lasciato alle spalle la distorsione sempre alla caviglia. L’italiano si è allenato con il resto dei compagni, pronto alla convocazione per il matchil. Un recupero importante per Allegri dovrebbe essere anche quello di ...