Juventus | buone notizie dall'allenamento | Danilo e Chiesa recuperati per il Napoli

buone notizie per la Juventus in crisi dopo il punto in tre partite che ha fatto smarrire le chance di vincere lo scudetto. Allegri ha recuperato infatti ... (sportface)

Fiorentina, Nico Gonzalez alla riscossa: “Gol su rigore è una promessa”: La Fiorentina ha davanti un tour de force che inizia domani in casa del Torino, poi contro Roma e Milan al Franchi, Atalanta e Juventus fuori, nel mezzo gli ottavi di Conference con il Maccabi Haifa e ...torinogranata

Padovano: "Napoli-Juve Sfida tra squadre incerottate": Intervenuto a "Radio Marte", Michele Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, analizza il momento di forma delle 2 squadre, attese domenica sera dallo scontro ...tuttojuve

Juventus.com - History - A Napoli il primo gol "alla Del Piero": Sul proprio sito ufficiale, la Juventus, in vista del match di domenica al Maradona contro il Napoli, sottolinea come il gol "alla Del Piero" sia nato proprio in una sfida contro ...tuttojuve