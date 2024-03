Colpo in entrata per il Palermo che ha acquistato a titolo definitivo dalla Juventus il centrocampista Filippo Ranocchia . Il giocatore, che indosserà la ... (sportface)

Juventus, a Palermo è Ranocchia show: il doppio retroscena sul mercato di gennaio: Tra Filippo Ranocchia e il Palermo è stato amore a prima vista. Anzi, al primo tocco di palla. I tifosi rosanero si sono innamorati immediatamente dell`acquisto.calciomercato

Potenziati i trasporti in vista di Napoli-Juve: corse metro extra dopo la partita, i dettagli: Corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Serie A tra Napoli e Juventus in programma domenica 3 marzo ...tuttonapoli

Sindaco Benevento: "Napoli, vieni a giocare al Vigorito. Sarebbe assurdo Palermo o Bari...": “Sarebbe una bella opportunità per questa città. Sarebbe assurdo per il Napoli giocare a Palermo o a Bari, Benevento potrebbe essere la soluzione più giusta anche in virtù della rivalità tra le ...tuttonapoli