Juve | non solo Gudmundsson Nel mirino entra un altro gioiello del Genoa

2,5 miliardi di euro. È questo il motivo per cui tanti, tantissimi club si stanno impegnando oltre i propri limiti in Champions League... (calciomercato)

Napoli-Juve è già un match incandescente, e le ultime dichiarazioni di De Laurentiis non fanno che surriscaldare ancora di più gli animi. È senza dubbio una ... (serieanews)

Gli aggiornamenti in tempo reale sulle ultime news di Napoli-Juve ntus raccontano le possibili scelte di formazione per la partita di domenica sera. Il tecnico ... (fanpage)

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per il “nuovo” Huijsen: con la Juve pronta da subito a richiamare il calciatore nato ad Amsterdam nel caso in cui questo avesse capitalizzato le aspettative nutrite dai bianconeri. Così è stato e, infatti, i piemontesi non ...asromalive

Pogba squalificato, la Juventus lo sostituirà con due volti nuovi: i nomi: La Juventus, in vista della prossima stagione ... Quando sarò libero da restrizioni legali l'intera storia sarà chiara, ma non ho mai preso consapevolmente o deliberatamente integratori che violano le ...areanapoli

Juve, Thuram piace ancora, ma il Nizza è una bottega cara: Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza e della nazionale francese, è ancora nei radar della Juventus. Come riportato da "Calciomercato.com", il club bianconero non ha smesso di seguire ...tuttojuve