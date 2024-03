Juve | Chiesa e Danilo verso il recupero per Napoli | per Allegri emergenza in mediana

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvogliono esserci davvero tutti, anche perché l’umiliazione per 5-1 subita l’anno scorso brucia ancora dalle parti della Continassa. Così, capitane Federicohanno ripreso i lavori insieme al gruppo e cominciano ad intravedere almeno la convocazione per la trasferta contro i campioni d’Italia in carica: il brasiliano ha saltato la sfida contro il Frosinone, l’attaccante era stato toccato duro da Alex Sandro durante la seduta di allenamento di mercoledì. All’antivigilia, però, il tecnicoli ha ritrovati e il difensore è pronto a tornare dal primo minuto, mentredeve rincorrere Yildiz nel ballottaggio per affiancare Vlahovic. Il serbo, infatti, è diventato un intoccabile e i numeri gli stanno dando ragione: in questi primi due mesi di 2024 è ...

