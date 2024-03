Juric Con i viola gara importante | il Toro crede ancora in Europa

Ivan Juric , allenatore del Torino , ha parlato in conferenza stampa verso la prossima sfida di Serie A contro la Fiorentina , qui le sue parole Direttamente ... (calcionews24)

Dopo il terzo in panchina, il presidente De Laurentiis si sta muovendo per capire quale potrebbe essere il nome giusto per la prossima stagione del Napoli. È ... (ilnapolista)