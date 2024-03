Jurassic World 4 | un leak svela il titolo della nuova trilogia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mentre4 si avvia verso le riprese e la sua eventuale uscita, un nuovo report rivela il probabiledel sequel d’azione fantascientifico. L’insider di Hollywood Daniel Richtman, tramite il suo Patreon, rivela che il prossimo capitolo disi chiameràCity. Inoltre, secondo quanto riportato da CBR, il film non avrà un’atmosfera simile a 1997: Fuga da New York e sfaterà la diffusa speculazione online secondo cui il sequel si svolgerebbe in modo simile. I dettagli sulla trama del prossimosono tenuti nascosti. Tuttavia, le riprese dell’ultimo capitolosaga diPark inizieranno il prossimo luglio, dopo che lo sviluppo del film è stato confermato lo ...