Junji Ito | la macabra rivoluzione culturale nel mondo dei fumetti

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il mercato deiè cambiato notevolmente nell’ultimo decennio, passando dall’essere un approccio narrativo di nicchia, a sfornare centinaia di prodotti ogni mese per andare incontro ai gusti di un bacino di lettori in continua espansione. In molti ambienti, sopravvive ancora l’idea che il fumetto sia un sottogenere letterario adatto esclusivamente ad un pubblico di L'articolo proviene da Il Difforme.