Juan Jesus e Zielinski titolari | Chiesa non ce la fa | le formazioni di Calzona e Allegri per Napoli-Juve

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gli aggiornamenti in tempo reale sulle ultime news dintus raccontano le possibili scelte di formazione per la partita di domenica sera. Il tecnico bianconero pensa a una mossa a sorpresa.

Calzona , tecnico del Napoli, si è espresso in conferenza stampa nel post Sassuolo – Napoli, terminato per 1 a 6. Una serata che potrebbe avere il sapore della ... (spazionapoli)

La tenacia del Cagliari e la difesa di Juan Jesus: Il Cagliari, guidato dal mister Ranieri, si è dimostrato una squadra letale nella Serie A, particolarmente negli ultimi minuti di gioco. Nonostante la classifica indichi una lotta per evitare la retro ...informazione

Juan Jesus verso la panchina con la Juventus per scelta tecnica: cosa filtra: Il difensore brasiliano potrebbe accomodarsi in panchina nella prossima gara allo stadio Maradona. Juan Jesus potrebbe finire in panchina contro la Juventus, nel big match della prossima giornata di ...areanapoli

Ugolini: "Diamo meriti allo staff di Mazzarri. Ostigard o Juan Jesus Ecco chi gioca con la Juve": Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.areanapoli