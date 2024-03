Jim Morrison | Quando il Re Lucertola venne arrestato per atti osceni

Touch Me dei Doors è ancora oggi una delle pietre più preziose dei quattro favolosi di Los Angeles. C’è di più: proprio come Light My Fire e Love Me Two ... (optimagazine)

Il 9 dicembre 1967 Jim Morrison viene arrestato a New Haven. Non in mezzo alla strada, non all’aeroporto dopo aver creato il panico durante un volo di ... (optimagazine)