Jesi / Federico Greganti d'oro con il fioretto a squadre

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’Italia centra l’oro con la squadra dimaschile all’Europeo Under 20 composta da De Cristofaro,, Iacomoni e Isolani, 1 marzo 2024 – A Napoli l’Italia centra l’oro con i fiorettisti. Dopo cinque secondi posti consecutivi in Coppa del Mondo la squadra azzurra composta da Mattia De Cristofaro,, Matteo Iacomoni e Gregorio Isolani ha vinto a Napoli l’oro Europeo Under 20. Battuti in successione Grecia, Danimarca e Polonia l’Italia in finale ha superato la Francia 45-36. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.