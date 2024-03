Jesi, ecco il murales degli studenti in terapia intensiva: Grazie alla collaborazione tra il Liceo Artistico “Mannucci” di Jesi e il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Carlo Urbani” sono stati realizzate diverse opere d'arte. Coinvolti 40 ragazzi ...ilrestodelcarlino

Football americano: GLS Dolphins Ancona, ecco il coaching staff per la stagione 2024: Mancano appena due giorni all’inizio della regular season della Ifl, la serie A del football americano in Italia, per i Gls Dolphins Ancona. L’head coach Roberto Rotelli, come sempre, ha deciso di ...vivereancona

Jesi, evade dagli arresti domiciliari: «Ho la gatta in calore». Ma si prende nove mesi: Jesi - Evade dai domiciliari perché «ho la gatta in calore, mi è scappata e la sto cercando»: condannato a scontare nove mesi, pena sospesa, uno Jesino di 80 anni. La sentenza nei confronti dell’uomo ...corriereadriatico