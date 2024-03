Jacopo Cullin | curiosità e vita privata dell’attore e regista

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 marzo 2024)ha all’attivo circa vent’aanni di carriera tra teatro, cinema e tv lavorando come attore ed al tempo stesso comedi cortometraggi. Oggi l’artista sardo sarà ospite a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà tra carriera ealla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nato a Cagliari nel 1982 inizia a studiare recitazione intorno ai 16-17 anni. I primi successi arrivano nel 2004 quando si esibisce con i Lapola nel programma comico Come Il Cacio Sui Maccheroni, andato in onda sull’emittente sarda Videolina. Gli anni successiviè in tour per i più importanti teatri/anfiteatri della Sardegna con lo spettacolo dal titolo 6 in me!, chiudendo il tour all’Anfiteatro Romano di Cagliari....