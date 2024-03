Italiano | Ripenso spesso alla finale di Praga Quest' anno ci riproveremo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 - Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo, è stato protagonista di una lunga intervista concessa a Sportitalia ed è stato intervistato da Alfredo Pedullà all'interno del Viola Park.e le sue parole, a cominciare dalle prime esperienze in panchina. “Mi viene da ricordare tutto il percorso. Ho conosciuto tanta gente. Sono riuscito ad avere grandissimi rapporti con tutti. Sono tutti anni da ricordare, dove abbiamo ottenuto risultati importanti, alcuni storici, come la prima promozione con lo Spezia, la prima salvezza in Serie A dello Spezia, ma anche la promozione a Trapani, dove un gruppo straordinario e coeso, fatto di grandi uomini è riuscito a portare il Trapani in Serie B. E poi l’approdo a Firenze dove, ini due anni e mezzo, abbiamo ottenuto grandissimi risultati. Poi chiaramente mi vengono in ...

I nuovi scenari del Pd. Mazzeo, sì all’Europa. E lancia il campo largo "vicino ai cittadini": Il presidente del consiglio regionale toscano rompe gli indugi. "In molti mi chiedono di candidarmi, è una mossa per dare più forza alla rappresentatività dei territori" ...lanazione

La sala professori: le clip ufficiali in Italiano del film candidato agli Oscar 2024 (Al cinema dal 29 febbraio): Quando ripensi alla tua infanzia, che ricordi hai dei tuoi insegnanti ... oltre che nella serie coprodotta da Germania, Francia e Italia “Around the World in 80 Days” con David Tennant. Infine Leonie ...cineblog

Monti (Edison): Nei prossimi decenni ripensare anche all’utilizzo del nucleare in Italia: L’ad di Edison ha parlato in audizione al Senato: tra i temi toccati gli iter autorizzativi delle rinnovabili, le concessioni idroelettriche, il capacity payment e il Gnl Ripensare al nucleare in ...energiaoltre