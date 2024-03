Italia e Usa insieme per l' Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - Ricerca, innovazione e training sull'. È stato pubblicato il bando congiunto tra il ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) e il National Science Foundation (Nsf) of the United States of America (la funding agency federale più importante del sistema americano), finalizzato a sostenere progetti di ricerca bilaterali congiunti sull'. Un'iniziativa - spiega il Mur in una nota - che concretizza un accordo sottoscritto con l'Nsf nel 2022 e che dà attuazione al contenuto del Memorandum of Understanding fra i due enti. Il bando sancisce una collaborazione internazionale in base alla quale i ricercatori statunitensi possono ricevere finanziamenti dalla National Science Foundation e i ricercatorini possono accedere a risorse Mur. ...