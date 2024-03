Istat | nel 2024 aumenta l’inattività | cosa significa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 1 marzo 2024) Un inizio d’anno fortemente in calo. Secondo l’ultimo report dell’, infatti, all’inizio delè diminuita drasticamente l’occupazione. Nel primo mese dell’anno, infatti, risulta in calo anche il numero di disoccupati, mentrequello di inattivi. Dall’Istituto Nazionale di Statistica, il messaggio è assolutamente chiaro: “A gennaiol’occupazione cala, rispetto a quella di dicembre 2023, per effetto della diminuzione dei dipendenti a termine (che scendono a 2 milioni 953mila) e degli autonomi (5 milioni 45mila).“ A Gennaio, l’occupazione è calata dello 0,1%, scendendo al 61,8%. Questa diminuzione ha interessato uomini, under 34, dipendenti a termine e autonomi. Al contrario, il tasso di occupazione risulta in crescita tra le donne e chi ha almeno 50 anni. Nel primo mese ...