Istat | inflazione stabile a febbraio

(Di venerdì 1 marzo 2024) 11.55 Al'indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic),al lordo dei tabacchi,segna +0,1% su base mensile e +0,8% su base annua (come a gennaio). Lo comunica l'acquisita per il 2024 a +0,5% per l'indice generale e a +1,1% per la componente di fondo. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, rallentano: su base tendenziale da +5,1% a +3,7%. In rallentamento anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto: dal +3,5% di gennaio al +2,9%.