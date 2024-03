Israele ha dato a Egitto nomi palestinesi che non libererà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Channel 12 ha riferito che una delegazione israeliana al Cairo questa settimana per discutere con funzionari egiziani i dettagli di un possibile accordo sul rilascio degli ostaggi ha fornito un elenco di detenuti diche non è disposto a liberare se verrà raggiunto un accordo con Hamas. Lo riferisce Times of Israel. La delegazione tornerà al Cairo la prossima settimana per ulteriori colloqui.