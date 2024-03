Iran vota | protesta spinge su astensione

(Di venerdì 1 marzo 2024) 9.44 Si sono aperti stamane ini seggi per le elezioni legislative, il primo voto nazionale dopo il vasto movimento diche ha scosso il paese alla fine del 2022. Lo riferisce la televisione di Stato, citando il ministero dell'Internoiano. Oltre 61 milioni gli elettori chiamati alle urne per eleggere i 290 membri del parlamento e gli 88 membri dell'Assemblea degli esperti, il collegio incaricato di nominare la guida suprema, la massima autorità della Repubblica islamica. Prevista un'altissima

Raisi vota: Esta eleccion es símbolo de cohesión y unidad popular: De acuerdo a la información proporcionada por el Comité Electoral de Irán, un total de 61 172 298 personas están habilitadas para votar, de las cuales 30 945 133 son hombres y 30 227 165 son mujeres.hispantv

Elezioni parlamentari in Iran, tra isolamento e polarizzazione interna. Il voto influenzerà anche la nomina della nuova Guida Suprema: (Adnkronos) – Sullo sfondo di due guerre a cui non è certo estraneo, a Gaza come attore protagonista e in Ucraina più defilato, l'Iran vota oggi per il rinnovo del Parlamento e… Leggi ...informazione

El líder supremo de Irán vota en las elecciones e insiste en su llamado a una alta participación: MADRID, 1 (EUROPA PRESS) "Insisto a la gente, id a depositar vuestro voto en las urnas en las primeras horas posibles. (...) Nuestra querida nación debe saber que muchas personas en el mundo, ya sea ...msn