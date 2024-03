Inzaghi | serve il rinnovo La Premier lo corteggia Nuovo accordo con l’Inter per scongiurare la fuga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024)schiacciasassi sta facendo il giro del mondo. Anche per chi non ha mai visto in azione i nerazzurri, basta leggere i numeri impressionanti della cavalcata in campionato per strabuzzare gli occhi. La squadra di Simoneè in testa con 69 punti, dodici in più della Juventus seconda; ha segnato 67 gol subendone 12, +55 di differenza reti, come nessuno è riuscito a fare nei campionati top in Europa. L’allenatore, solitamente il primo a dover parare i colpi quando c’è burrasca (vedi un anno fa di questi tempi) è anche quello su cui si accendono i riflettori più forti nel momento in cui lo spettacolo offerto è di un livello difficile da comparare anche con gloriose versioni dei nerazzurri nel passato. Già la finale di Champions League in primavera aveva aiutatoa raggiungere una dimensione internazionale ...