Investito in moto Dopo dieci mesi muore centauro

(Di venerdì 1 marzo 2024) È morto 10il terribile incidente in. Nei giorni scorsi si è spento Valter Tavola, 63enne di Calolziocorte. Il 14 aprile scorso, mentre in sella alla sua Bmw F700 percorreva corso Dante Alighieri, il tratto di Lecco - Bergamo che attraversa il paese, era statoda una cinquantenne al volante di una Bmw 320 che si stava immettendo sulla strada principale. Un impatto devastante, tanto da far volare via a 30 metri di distanza il casco, forse allacciato non correttamente nonostante Valter fosse unprudente e d’esperienza. Valter aveva riportato traumi facciale, toracico e addominale e altre gravi lesioni, tra cui la frattura di diverse ossa del volto, di alcune costole e di una caviglia. All’arrivo dei soccorritori di Areu era esanime e avevano dovuto rianimarlo e ...