Investito e ucciso da un treno nella stazione di Portici

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnFrecciarossa in transitoferroviaria diErcolano hastamani una persona presente sui binari. L’incidente, sul quale sono in corso indagini della Polfer, coordinata dall’autorità giudiziaria, è avvenuto intorno alle 6. In tarda mattinata la circolazione è tornata regolare, dopo gli accertamenti e la messa in sicurezza delle autorità competenti. I treni alta velocità e metropolitani hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso. Sulla vicenda interviene il presidente di Assoutenti Campania, Roberto Capasso, che chiede “maggiore sicurezza con l’installazione di tornelli per l’accesso alla. Si è appreso che alcune persone utilizzano regolarmente i binari come scorciatoia per raggiungere il porto ...