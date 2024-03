Investimenti e debito | un dilemma cornuto

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mario Draghi, incaricato di stilare il rapporto sulla competitività dalla Commissione UE, ha incontrato all’Eurocamera i presidenti delle commissioni parlamentari. La strada da percorrere per recuperare la nostra competitività è complessa, in particolare in termini di mobilitazione del massiccio fabbisogno di, ha spiegato Draghi che ha sottolineato la necessità di essere competitivi per mantenere i nostri sistemi di welfare e preservare i valori fondamentali europei. L’ex premier ha chiesto di ritrovare la capacità di agire collettivamente e per l’interesse collettivo. In particolare ha evidenziato come siano necessari importantinell’ordine di 500 miliardi di euro per recuperare la competitività e quanto siano determinanti glidi capitale privato in questa massiccia dose d’urto al rischio di una ...

Il Canada Pension Plan entra in Netco con Kkr: investimento da 2 miliardi per il 17,5% della rete. Tim in leggera ripresa: Il Canada Pension Plan entra ufficialmente nella partita della rete. Cpp Investments ha annunciato nella mattinata dell’8 marzo di aver siglato l’accordo per fare il suo ingresso in Optics Bidco, il ...milanofinanza

G20: Brasile, serve nuovo trattamento per debiti con Paesi africani (2): ha spiegato di voler rinegoziare il debito esistente coi Paesi africani per tornare a finanziare le esportazioni e progetti di investimento in opere infrastrutturali. La somma dovuta sarebbe pari a ...agenzianova