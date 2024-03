Interruzione dell’assistenza domiciliare ai diversamente abili e anziani | la denuncia di Santonastaso

(Di venerdì 1 marzo 2024) Caserta. Da oggi a Caserta e negli altri Comuni dell’Ambito Sociale C1 (Casagiove, San Nicola la Strada e Castel Morrone) sarà interrotto fino a data da destinarsi il servizio di assistenzaalle personee ad. Gravissimo! Una sciagura, un macigno sulle spalle di tante famiglie. Si paga come al solito la mancanza di programmazione della peggiore Amministrazione nella storia della nostra città. Pertanto, ho protocollato una interrogazione urgente al Sindaco Marino, al Dirigente Biondi e all’Assessore alle Politiche Sociali che dovranno spiegare alla cittadinanza i motivi dell’di un servizio pubblico essenziale e impegnarsi a far sì che lo stesso riprenda immediatamente. – Il Consigliere Comunale di Caserta Capogruppo FdI, Avv. Paolo ...

