Inter vs Genoa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Ci sono i rossoblù, in cerca di punti per la matematica salvezza, sulla strada dei nerazzurri in fuga verso il titolo.vssi giocherà lunedì 4 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Vincendo nettamente il recupero di campionato contro l’Atalanta, i nerazzurri hanno portato a dodici il vantaggio sulla seconda, divenendo praticamente impredibili. La squadra di Inzaghi sta viaggiando a ritmi infernali, con otto vittorie consecutive in altrettante partite e una sola sconfitta risalente a sei mesi fa I rossoblù sono ad un passo dalla matematica salvezza, in virtù del dodicesimo posto a quota 33 punti ed un vantaggio di tredici lunghezze sulla zona retrocessione. ...