Inter Primavera | chi è già salito con Inzaghi? Akinsanmiro l’ultimo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ebenezercontro il Lecce nella scorsa domenica è statogiocatore dall’con Simone. Ce ne sono però stati altri in questa stagione, ecco i nomi. I PRIMI DUE – Ebenezerè l’unico giocatore dall’che ha esordito in Prima Squadra in partite ufficiali con Simone. Il centrocampista classe 2004 è entrato al minuto 76 di Lecce–al posto di Davide Frattesi e ha anche impressionato per la grande personalità dimostrata. Il giovane però non è il solo ad aver avuto la possibilità almeno di sedere in panchina con il tecnico piacentino. Nel corso dell’anno diversi sono stati i ragazzi di Cristian Chivu chiamati tra i grandi. ...