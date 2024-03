Inter | ora testa alla Champions | “Vietato chiudersi contro l’Atletico Madrid”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’ora crede anchee si organizza per uscire indenneal Metropolitano: il segreto potrebbe essere non. Sensini, l’ex calciatore argentino che ha vestito le maglie di Parma, Udinese e Lazio, ha parlato ai microfoni di TVPlay, raccontando il suo modo di giocare, la soddisfazione dello Scudetto vinto in maglia biancoceleste e poi dei suoi ricordi in campo con Simone Inzaghi. Per Nestor Sensini l’di Inzaghi ha già chiuso il discorso campionato e ora ha il dovere morale di far bella figura anche in, battendoin trasferta. Simone Inzaghi (LaPresse)?Partendo dai gloriosi ricordi, Sensini ha voluto parlare della forza della sua Lazio. “La mia ...