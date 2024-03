Inter | Moratti | 'Inzaghi bravissimo | non pensavo Sempre detto che questa squadra fosse super-favorita per lo scudetto'

Dal dosaggio delle forze al recupero di chi è ai box, la priorità del tecnico adesso diventa la trasferta contro l’Atletico: Dal dosaggio delle forze al recupero di chi è ai box, la priorità del tecnico adesso diventa la trasferta contro l’Atletico ...gazzetta

Moratti torna alla Pinetina dopo dieci anni: il programma della giornata: La giornata di oggi non sarà banale per il mondo Inter. Ad Appiano Gentile, infatti, è prevista la visita di Massimo Moratti, proprietario del club dal 1995 al 2013, poi socio di minoranza e ...passioneinter

Inter, Pinetina in festa per una visita molto speciale: (Inter) La Gazzetta dello Sport riporta la notizia di un evento che oggi coinvolgerà tutto il mondo nerazzurro in un momento di festa. “Massimo Moratti torna alla Pinetina. Dopo quasi 10 anni. Succede ...interdipendenza