Inter | lo scudetto quando può arrivare? Il sogno “impossibile” della seconda stella nel derby

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dodici punti di distacco dopo ventisei giornate sono un vantaggio enorme. L'lo ha messo come distanza tra la capolista e la, la Juventus, vincendo undici partite consecutive (Supercoppa compresa) dall'inizio del 2024. In più, i nerazzurri si sono già messi alle spalle una serie di partite nel girone di ritorno dall'alto coefficiente di difficoltà: la Juve a San Siro, la Roma all'Olimpico, l'Atalanta nel recupero di mercoledì scorso, la Fiorentina al Franchi. Tra le formazioni di altissima classifica mancano il Bologna il 9 marzo al Dall'Ara, il Napoli a San Siro il 17 e ilcol Milan il 21 aprile, anche se la data è da confermare. Una stracittadina che arriverà a sei giornate dalla fine,i giochi difficilmente saranno già compiuti aritmeticamente. Per pensare di vincere nella stessa sera ...